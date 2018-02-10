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حزب الله: مرحلة استراتيجية جديدة بدأت بإسقاط الطائرة الإسرائيلية

الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو لاستهداف الطائرة المسيرة الإيرانية وقاعدة إطلاقها في سوريا

أخبار العالم العربي

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نشر الناطق باسم الجيش الإسرائيل أفيخاي أدرعي على صفحته في تويتر، اليوم السبت، فيديو لعملية إسقاط طائرة مسيرة إيرانية خرقت الأجواء الإسرائيلية قادمة من سوريا.

وفي تعليق على الفيديو ذكر أدرعي أن نشره تم "خلافا للأكاذيب الإيرانية والسورية"، مضيفا أن الشريط يظهر أيضا استهداف عربة كانت تتم السيطرة على الطائرة الإيرانية من العمق السوري.

من جانبها، نفت وزارة الخارجية الإيرانية أي دور لها في إرسال طائرة مسيرة إلى شمال إسرائيل، كما نفت أي دور لها في إسقاط المقاتلة الإسرائيلية.

وبحسب الوزارة الخارجية فإن الوجود الإيراني في سوريا استشاري وبطلب من الحكومة السورية، مضيفة أن الادعاءات بإطلاق إيران طائرة مسيرة والوقوف وراء إسقاط الطائرة الإسرائيلية "مثيرة للضحك ولا تستحق التعليق".

المصدر: RT

قدري يوسف

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