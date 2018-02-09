تمديد حالة الطوارئ في تونس

أعلنت الرئاسة التونسية، الجمعة، تمديد حالة الطوارئ، التي فرضتها منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2015، شهرا إضافيا، إثر هجوم انتحاري قتل فيه 12 من عناصر الأمن الرئاسي.

وقالت رئاسة الجمهورية، في بيان، إن الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، قرر الجمعة 9 فبراير، وبعد إستشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب، تمديد حالة الطوارئ بتونس لمدة شهر واحد، إبتداء من 10 فبراير إلى غاية 11 مارس 2018.

جدير بالذكر أن الرئيس التونسي قرر في الـ10 من نوفمبر 2017 تمديد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر ابتداء من 12 من نوفمبر 2017، خلال إشرافه على اجتماع مجلس الأمن القومي بقصر قرطاج.

الرئاسة التونسية

المصدر: الرئاسة التونسية

ياسين بوتيتي