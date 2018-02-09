نشطاء ينشرون فيديو لرتل عسكري تركي يدخل إدلب متوجها إلى مطار تفتناز

ذكر ناشطون سوريون أن رتلا عسكريا تركيا دخل، اليوم الجمعة، محافظة إدلب السورية، قادما من معبر كفر لوسين الحدودي.

واعتبر بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن الرتل في طريقه إلى مطار تفتناز العسكري شمالي المحافظة، فيما نشر ناشطون مقاطع فيديو قالوا إنها تظهر دخول الرتل إلى إدلب.

#عاجل |

دخول رتل عسكري تركي كبير جديد من #كفرلوسين بريف #إدلب يتوقع ان تكون وجهة سيره الى مطار تفتناز — بسام جعارة (@BassamJaara) 9 февраля 2018 г.

وفي وقت سابق، تداولت مصادر سورية معارضة أنباء عزم القوات التركية إقامة قاعدة جوية في مطار تفتناز العسكري بالمنطقة.

وقال مصدر معارض، طلب عدم الكشف عن هويته، الثلاثاء، لوكالة "د. ب. أ" الإخبارية الألمانية، إن "وفدا عسكريا تابعا للجيش التركي استطلع مطار بلدة تفتناز في ريف محافظة إدلب لإقامة قاعدة عسكرية جديدة في المطار".

بدورها، كشفت سائل إعلام معارضة، عن دخول رتل عسكري تركي، صباح الأربعاء، إلى مدينة سراقب بريف محافظة إدلب الجنوبي الشرقي وإجراء مهام استطلاعية هناك.

وأوضحت المصادر أن الجيش التركي "يمهد لدخول المدينة وإقامة نقاط فيها، على غرار بلدة العيس بريف حلب الجنوبي التي دخلها قبل أيام"، حين وصل رتل كبير بمزاعم تشكيل نقطة مراقبة رابعة ضمن اتفاق منطقة خفض التصعيد في إدلب.

وأشارت المصادر إلى أن الرتل، الذي دخل سراقب، تضمن عددا من الضباط برفقة نحو 15 جنديا وسيارات عسكرية وعربات مدرعة، وقد أجرى جولة في المدينة واطلع على القصف الذي تعرضت له قبل أيام، لينسحب بعد ذلك باتجاه ريف حلب الجنوبي.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي + وكالات

رفعت سليمان