 
مباشر

السجن 5 سنوات لكل من يشوه النقود السعودية

أخبار العالم العربي

السجن 5 سنوات لكل من يشوه النقود السعودية
AFP
الريال السعودي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/juk5

أعلنت النيابة العامة السعودية، عن عقوبة بالسجن وغرامة مالية لكل من يتعمد بسوء نية تغيير أو تشويه أو تمزيق معالم النقود.

وقالت في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الجمعة، إن "كل من تعمد بسوء قصد تغيير معالم النقود المتداولة نظاميا داخل المملكة، أو تشويهها أو تمزيقها أو غسلها بالمواد الكيميائية، أو إنقاص وزنها، أو حجمها، أو إتلافها جزئيا بأي وسيلة، يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات، وبغرامة تصل إلى 10 آلاف ريال".

وأضافت، أن ذلك يأتي، وفقا للمادة الثالثة من النظام الجزائي الخاص، ضمن تزييف وتقليد النقود.

المصدر: النيابة العامة السعودية

رُبى آغا

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة