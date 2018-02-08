إسرائيل تعين سفيرا جديدا لدى الأردن

بعد نحو 6 أشهر من الأزمة الدبلوماسية بين تل أبيب وعمّان، عينت الخارجية الإسرائيلية سفيرا جديدا لدى المملكة الأردنية.

وأعلنت الوزارة اليوم الخميس أن ممثلها الجديد لدى عمّان هو أمير ويسبرود، الرئيس الحالي لمكتب الشرق الأوسط في الخارجية الإسرائيلية والذي سبق أن عمل في المغرب والأردن والأمم المتحدة.

من جانبها، نقلت وكالة "عمون" الأردنية عن مصدر رسمي قوله إن المملكة لم تتسلم أي إبلاغ خطي رسمي بخصوص تعيين السفير الإسرائيلي الجديد، مؤكدا أن التعامل مع الأمر سيتم ضمن الخطوات الدبلوماسية المرعية والتي تستوجب إرسال أوراق اعتماد رسمية.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد استدعت سفيرها والموظفين الآخرين في سفارتها بعمّان في يوليو/تموز المنصرم، على خلفية التوتر الدبلوماسي الذي برز بين الدولتين بعد أن قتل حارس في السفارة مواطنين أردنيين اثنين بذريعة مهاجمتهما له.

واعتذرت إسرائيل في الشهر الماضي عن الحادث، مؤكدة أن سفارتها ستعود إلى العمل بالنطاق الكامل في القريب العاجل.

المصدر: وكالات

نادر عبد الرؤوف