مسلحون يستهدفون قرى في ريف السويداء بالهاون

أفادت وكالة "سانا" السورية الرسمية بأن المجموعات المسلحة الناشطة في جنوب البلاد انتهكت اتفاق خفض التوتر عبر استهداف قريتين في محافظة السويداء.

وذكرت الوكالة اليوم الخميس أن المسلحين المنتشرين في ريف درعا الشرقي أطلقوا الليلة الماضية 4 قذائف هاون على قريتي عرى والمجيمر في ريف السويداء الجنوبي الغربي، مما تسبب بأضرار مادية ببعض المنازل وسيارة وبقطع أسلاك التيار الكهربائي، دون تسجيل إصابات بين المواطنين.

ونشرت الوكالة وكذلك النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي صورا للأضرار التي لحقت بممتلكات المواطنين جراء القصف.

وتم في يوليو/تموز المنصرم التوصل إلى اتفاق بشأن إقامة منطقة تخفيف التوتر في جنوب سوريا، بفضل الجهود المبذولة من قبل روسيا والولايات المتحدة والأردن، لكن انتهاكات الهدنة لا تزال متكررة في المنطقة من حين إلى آخر.

المصدر: وكالات

نادر عبد الرؤوف