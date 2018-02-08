موسكو تعلق على تطور الأحداث في عفرين السورية

صرح نائب وزير الخارجية الروسي أوليغ سيرومولوتوف، اليوم الخميس، بأن تطور الأوضاع في مدينة عفرين السورية قد يؤدي إلى المزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة.

وقال في تعليقه على الأوضاع في عفرين التي تجري تركيا فيها عملية عسكرية ضد الوحدات الكردية منذ 20 يناير/كانون الثاني الماضي: "نحن مضطرون للتأكيد بأسف شديد أن بؤرة جديدة من التوتر تتوسع في سوريا".

وأشار إلى أن الاختلاف في المصالح الأمريكية والتركية في المنطقة يتسع أكثر فأكثر.

وأضاف: "تقنعنا أنقرة أن الجهود التي يبذلها العسكريون الأتراك، لا تتناقض مع العمل الذي تقوم به تركيا في مجال التسوية السياسية في سوريا".

وتابع: "ومع كل ذلك فإن تطور الأوضاع في عفرين مفتعل بسبب تصرفات الأمريكيين وقد يؤدي حقا إلى المزيد من زعزعة الاستقرار في هذه المنطقة".

المصدر: نوفوستي

أولغا رودكوفسكايا