مقتل جنديين تركيين في عفرين

قتل جنديان تركيان، في هجمات باستخدام مضادات للدبابات وقذائف الهاون، جنوب غربي بلدة بلبل التابعة لمدينة عفرين السورية، حيث ينفذ الجيش التركي عملية "غصن الزيتون" العسكرية.

وقال بيان صادر عن رئاسة الأركان العامة التركية، إن الجنديين قتلا في "هجمات لتنظيمات حزب العمال الكردستاني وحزب الاتحاد الديمقراطي ووحدات حماية الشعب وتنظيم (داعش)، على عناصر القوات المسلحة التركية".

إقرأ المزيد

وأضاف البيان أن "قوة الدعم الناري الموجودة في المنطقة، ردت بقصف مواقع الإرهابيين بالمنطقة".

وتشن القوات التركية، منذ الـ20 من يناير الماضي عملية "غصن الزيتون" العسكرية ضد المسلحين الأكراد في مدينة عفرين، شمالي سوريا.

المصدر: وكالات

إياد قاسم