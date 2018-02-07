عملية عسكرية واسعة ضد "الرايات البيضاء" في شمال العراق

أطلقت القوات العراقة المشتركة، صباح اليوم الأربعاء، عملية عسكرية لتطهير مناطق في محافظة صلاح الدين شمال البلاد، من مسلحي التنظيم المعروف باسم "الرايات البيضاء".

وأفاد مراسلنا في بغداد أن القوات المشتركة تمكنت من تحرير قرى خلقاني الصغرى وبلكالة السادة ، وبلكالة السالم ، بلكالة الصغرى، فضلا عن جبل شيخ ميدان شرق قضاء طوزخورماتو، وسيطرت على مقرات وأنفاق تابعة لجماعة "الرايات البيضاء" في جبال القضاء.

بدوره، قال إعلام الحشد الشعبي في بيان إن "ثمانية ألوية من الحشد الشعبي والجيش العراقي والرد السريع وعمليات صلاح الدين وبإسناد جوي من طيران الجيش انطلقت، صباح اليوم، بعمليات تأمين وتطهير مناطق شرق قضاء طوزخورماتو".

وأضاف البيان، أن "القوات انطلقت من خمسة محاور من شمال وجنوب القضاء"، مبينا أن "العمليات جاءت للقضاء على المجاميع الخارجة عن القانون وبقايا فلول "داعش" وإنهاء استهداف القضاء وتأمين الطريق الرابط بين بغداد وكركوك بشكل كامل".

بدورها، نقلت قناة روداوو الكردية عن المتحدث باسم قوات الرد السريع، المقدم عبد الأمير المحمداوي، أن "الهدف من العملية هو تطهير المنطقة من مسلحي داعش المتمركزين في هذه المواقع، بعد فرارهم من صلاح الدين والموصل".

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وتعرف الجماعة المستهدفة برايات بيضاء يتوسطها رسم لأسد، وذلك على النقيض من لون رايات داعش الأسود. ورغم الاختلاف حول من هم "أصحاب الرايات البيضاء"، يرجح مراقبون أنهم بقايا تنظيم داعش.

وبحسب السومرية نيوز، فإن تنظيم "الرايات البيضاء" ينشط في محافظة صلاح الدين قضاء طوزخرماتو تحديدا، ويقدر عدد عناصره بين 500 و1500 مسلح، ويستهدف المواطنين من خلال القصف بقنابل الهاون، ما أدى إلى نزوح 50 ألف شخص من القضاء.

المصدر: RT + السومرية نيوز + روداوو

متري سعيد