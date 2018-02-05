العراق يؤمن عسكريا طريق نقل النفط إلى إيران

تستعد القوات العراقية لشن عملية تهدف إلى تعزيز سيطرتها على منطقة قريبة من الحدود مع إيران، لاستخدامها في نقل النفط العراقي إلى طهران.

وذكر مسؤولان عراقيان أن عملية تأمين سلسلة جبال حمرين، قد تبدأ الأسبوع الجاري في المنطقة الواقعة بين حقول نفط كركوك وخانقين على الحدود مع إيران.

من جهتهم، أعلن مسؤولون في قطاع النفط في ديسمبر/كانون الأول الماضي، عن خطط لنقل الخام من كركوك بالشاحنات إلى مصفاة "كرمانشاه" الإيرانية، من دون الخوض في تفاصيل أكثر.

وقال المحلل الأمني هشام الهاشمي في بغداد: "يعتقد أن مقاتلي الجماعة التي تنشط في المنطقة المذكورة هم "مجموعة من الأكراد ممن نزحوا من مناطق كركوك وطوزخورماتو" في أكتوبر/تشرين الأول، عندما سيطرت القوات العراقية على المنطقة".. "ليس للمجموعة المسماة (الرايات البيضاء) أي علاقة بداعش أو بحكومة إقليم كردستان العراق".

وأقر مسؤولون في الجيش العراقي بوجود جماعة "الرايات البيضاء"، لكنهم رفضوا التعليق بشأن العناصر التي تتألف منها أو ما يتعلق بقادتها.

من جهته، قال مسؤول كردي: "قطعا ليس لحكومة كردستان أي علاقة بهذه المجموعة".

وجاء الاتفاق على نقل النفط الخام بالشاحنات في إطار اتفاق لتبادل النفط أعلنه البلدان للسماح باستئناف تصدير النفط، وعلى تبادل يصل إلى 60 ألف برميل يوميا من خام كركوك بنفط إيراني سينقل إلى جنوب العراق.

المصدر: رويترز