حركة النجباء العراقية: البندقية ستكون الرد إذا لم ينسحب الأمريكيون!

جددت حركة النجباء العراقية، وهي أحد مكونات الحشد الشعبي العراقي، التهديد بمهاجمة القوات الأمريكية المتمركزة في العراق إذا رفضت الانسحاب من البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن أبو وارث الموسوي المتحدث باسم الحركة قوله: "في حال رفض الجانب الأميركي الانسحاب، فسيكون رد النجباء هو البندقية، وكما قاتلنا من أجل السيادة العراقية والحفاظ علي العملية السياسية، سنعيد الكرة على القوات الأجنبية إذا أقروا بالاحتلال ورفضوا الانسحاب".

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كما طلب الموسوي من "الحكومة العراقية ووزارة الخارجية أن تتخذ الموقف الوطني المنسجم مع الأهداف والسيادة الوطنية وأن تضع حدا لهذه المواقف والتصريحات المستفزة من قبل الجانب الأميركي".

ورأى المتحدث باسم حركة النجباء أن 'التصريحات الأميركية الوقحة تصدر في كل يوم، وكأن العراق أصبح جزء من المحور الأميركي أو إحدى الولايات الأميركية، وهذا غير مقبول ولن نسمح به إطلاقا".

ودعا الموسوي حكومة بلاده إلى أن "يكون لها رد وموقف حازم على تصريحات البنتاغون، الرافضة للانسحاب"، مضيفا أن "'حركة النجباء حتى هذه اللحظة لم تخلع رداء الوطنية عن الحكومة العراقية، وما زالت الحكومة العراقية مواقفها وطنية".

وطلب المتحدث باسم النجباء من رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن "يبعث رسائل اطمئنان إلى الشعب العراقي بشأن إخراج القوات الأجنبية والأميركية من العراق".

يذكر أن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية أدريان رانكين غالاوي قد ذكر أمس أن التحالف الدولي لمحاربة "داعش" لم يعد في حاجة للاحتفاظ بوحدات مدفعيته في العراق، لكنه سيواصل تواجده بالتنسيق مع الحكومة العراقية وفقا لتطور الأوضاع على الأرض.

المصدر: إرنا

محمد الطاهر