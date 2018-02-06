موغيريني: نقف إلى وحدة سوريا وسيادتها

أكدت مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني دعم أوروبا لسيادة سوريا ووحدة أراضيها، مشيرة إلى أن تركيا لن تعزز أمنها عن طريق العملية العسكرية في شمال سوريا.

وفي كلمة أمام البرلمان الأوربي في ستراسبورغ قالت موغيريني: "لا يمكن حل القضية عن طريق فتح جبهات جديدة.. الأمن الحقيقي يجب أن يعتمد على حل سياسي يتم التوصل إليه عبر المفاوضات"، مشيرة إلى أن العملية العسكرية في شمال سوريا لن تجعل تركيا أكثر أمنا.

وشددت على أن القتال يجب ألا يجعل السلام بعيد المنال، ويجب التركيز على محاربة تنظيمات إرهابية حددتها منظمة الأمم المتحدة فقط، وتركيا كدولة ضامنة لعملية أستانا تلعب دورا هاما وتتحمل مسؤولة خاصة في هذا الشأن.

وتنفذ القوات التركية، منذ الـ20 من يناير/كانون الثاني الماضي عملية "غصن الزيتون" العسكرية ضد المسلحين الأكراد في مدينة عفرين شمالي سوريا.

وأدانت دمشق بشدة العملية التركية في عفرين، فيما دعت موسكو الأطراف كافة إلى ضبط النفس واحترام وحدة الأراضي السورية.

المصدر: "نوفوستي"

ألكسندر توميلين