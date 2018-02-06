الأمم المتحدة تحذر سكان الرقة من العودة إليها

حذر مسؤول في الأمم المتحدة من أن الألغام التي تركها مسلحو تنظيم "داعش" في الرقة "تغطي كل شبر" في معقلهم السابق بسوريا، مناشدا المدنيين بعدم العودة إلى ديارهم هناك حاليا.

وذكر بانوس مومتزيس المنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية في الأزمة السورية في بيروت أن نحو ستة آلاف سوري عادوا إلى الرقة المدمرة منذ دحر التنظيم منها.

وأضاف مومتزيس: "لم نر مطلقا كمية ذخائر لم تنفجر مثلما يوجد في الرقة (كمية) هائلة. في كل منزل وكل غرفة وكل شبر بالمدينة"، مشيرا إلى أن الألغام تتسبب في سقوط 50 إلى 70 ضحية في الأسبوع.

وتابع أن المنظمة لا تساعد الناس في العودة إلى الرقة لكنها لا تستطيع منعهم من العودة إلى منازلهم التي قد تحتوي على مخاطر، حيث توجد، بالإضافة إلى الألغام والعبوات الناسفة التي زرعها التنظيم، قنابل لم تنفجر وصواريخ استخدمها التحالف الدولي في هجومه.

المصدر: رويترز

علي جعفر