مظاهرات في ريف منبج دعما لعفرين

تظاهر المئات من سكان ناحية الحية شرقي مدينة منبح اليوم، لمساندة أهالي عفرين في التصدي للعملية العسكرية التركية وللتنديد بقتل المدنيين هناك.

وحمل المشاركون لافتات شجبت ما أسمته بـ "الاحتلال التركي" ووصفت الرئيس التركي رجب طيب أروغان بـ "القاتل والإرهابي".

ورفع المتظاهرون أيضا صورة المقاتلة الكردية بارين كوباني التي قتلت في عفرين بشكل بشع.

وخلال المظاهرة ألقى مشاركين خطابات أكدوا فيها على وقوف الشعب وقفة واحدة بوجه ما أسموه "المخططات التركية والعدوان الخارجي" على الأراضي السورية.

المصدر: وكالات+RT

إدوارد سافين