روحاني: أدعو السعودية إلى تحكيم العقل في سياساتها والاهتمام بمصالحها ومصالح المسلمين

دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني السعودية إلى تحكيم العقل في سياساتها والاهتمام بمصالحها ومصالح المسلمين.

وقال روحاني:إن "من يحكمون الرياض اليوم سوف يدركون أن الطريق الذي يسلكونه هو الطريق الخطأ".

وأضاف روحاني: "الكيان الصهيوني يحيك المؤامرات للدول الإسلامية منذ 70 عاما، سواء شئنا أم أبينا إسرائيل العدو الأول للمنطقة، ووحدة الدول الإسلامية والتخلي عن الخلافات والعداء هو الطريق الصحيح والناجح.

وأبدى الرئيس الإيراني استعداد بلاده لأي مساعدة ممكنة في حل أزمات المنطقة، داعيا الجميع أن يأخذوا بعين الاعتبار المصالح الإقليمية المشتركة لشعوب المنطقة.

وشدد روحاني على أن تعهد بلاده أمام العالم، هو في أن لا تسعى وراء أسلحة الدمار الشامل.

وقال: "إيران لا تسعى وراء هذه الأسلحة كما تفعل أمريكا وبعض الدول، لكن نستخدم ما نحتاج له من الأسلحة التقليدية، ولن نتفاوض مع أحد حول هذا الشأن".

وأشار الرئيس الإيراني إلى أن الصواريخ الإيرانية لن تكون للهجوم أبدا، وأنها من أجل الدفاع عن البلاد، وهي لم تصنع أبدا من أجل التدمير، رافضا التفاوض في هذا الشأن.

المصدر: وكالات