الأتراك والأكراد يعلنون أرقاما مرتفعة لقتلى الجانبين

أعلنت رئاسة الأركان التركية عن تحييد 970 مسلحا كرديا منذ بدء عملية غصن الزيتون شمالي سوريا في حين أكد مسؤولون أكراد مقتل 59 جنديا تركيا ومسلحين سوريين في اشتباكات الاثنين.

وجاء في بيان عن الأركان التركية اليوم: "حيّدت القوات التركية في الساعات الـ24 الأخيرة، 23 إرهابيا من تنظيمات (ب ي د، بي كا كا) وداعش، ومن تنظيمات يسارية متطرفة في منطقة عفرين شمالي سوريا".

من جهتها، أكدت مصادر كردية مقتل العشرات من عناصر الجيش التركي و"الجيش السوري الحر" في مناطق وقرى متفرقة في منطقة راجو وناحية شرا، فضلا عن تدمير عربة عسكرية تركية في محيط ناحية بلبلة في محيط عفرين شمالي سوريا.

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وتنفذ القوات التركية منذ الـ20 من يناير الماضي بالتعاون مع فصائل المعارضة السورية المسلحة ما يسمى بـ"الجيش السوري الحر"، عملية "غصن الزيتون" العسكرية ضد المسلحين الأكراد في عفرين.

المصدر: وكالات

نتاليا عبدالله