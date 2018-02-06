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وفاة أشهر مشجع عراقي

الرياضة

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أفادت وسائل إعلام عراقية بوفاة المشجع العراقي المعروف قدوري اليوم الثلاثاء بعد صراع مع المرض دام أكثر من 8 سنوات.

ونقل موقع "السومرية نيوز" عن مهدي الكرخي زميل قدوري قوله إن "المنية وافت رفيقه صباح اليوم بعد صراع طويل مع مرض جعله يلازم الفراش لأمد".

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وأشار الموقع إلى أن قدوري كان يعاني انزلاقا غضروفيا، ما جعله طريح الكرسي منذ 2011 وابعد بشكل نهائي عن معشوقته المستديرة لأشهر عدة.

وعرف عن قدوري الذي كان يحمل العلم العراقي والطبلة دائما إلى المباريات التي يحضرها، حبه الكبير وتشجيعه لمنتخب العراق، فيما حضوره كان يزين المدرجات ولم تكن الابتسامة تفارقه حتى عند الخسارة.

المصدر: السومرية نيوز

أحمد باديان

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