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وزير خارجية عمان: "العرب دون مصر لا شيء"

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وزير خارجية عمان:
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اعتبر يوسف بن علوى وزير الشؤون الخارجية العماني أن مصر زعيمة العرب، وأن العرب دونها لا شيء!

وأشار وزير الخارجية العماني في فيديو بث على "تويتر"، إلى أن النسيج بين العرب ومصر ينبغي أن يبنى على هذه القاعدة.

يذكر أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يزور عمان منذ أمس في جولة تستغرق 3 أيام، هي الأولى له منذ توليه الحكم.

المصدر: "صحف مصرية"

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