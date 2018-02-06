وزير خارجية عمان: "العرب دون مصر لا شيء"
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اعتبر يوسف بن علوى وزير الشؤون الخارجية العماني أن مصر زعيمة العرب، وأن العرب دونها لا شيء!
يوسف بن علوي:— شبكة الزاجل العمانية (@zajel_oman) February 5, 2018
السلطنة تنظر الى مصر على أنها عكاز الأمة العربية وهي اليوم
كذلك المنصة التي تجمع الأمة العربية ودورها مشهود وأن دورها يتعاظم pic.twitter.com/e8CozoD0xy
وأشار وزير الخارجية العماني في فيديو بث على "تويتر"، إلى أن النسيج بين العرب ومصر ينبغي أن يبنى على هذه القاعدة.
يذكر أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يزور عمان منذ أمس في جولة تستغرق 3 أيام، هي الأولى له منذ توليه الحكم.
المصدر: "صحف مصرية"
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