وزير خارجية عمان: "العرب دون مصر لا شيء"

اعتبر يوسف بن علوى وزير الشؤون الخارجية العماني أن مصر زعيمة العرب، وأن العرب دونها لا شيء!

يوسف بن علوي:

السلطنة تنظر الى مصر على أنها عكاز الأمة العربية وهي اليوم

كذلك المنصة التي تجمع الأمة العربية ودورها مشهود وأن دورها يتعاظم pic.twitter.com/e8CozoD0xy — شبكة الزاجل العمانية (@zajel_oman) February 5, 2018

وأشار وزير الخارجية العماني في فيديو بث على "تويتر"، إلى أن النسيج بين العرب ومصر ينبغي أن يبنى على هذه القاعدة.

يذكر أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يزور عمان منذ أمس في جولة تستغرق 3 أيام، هي الأولى له منذ توليه الحكم.

المصدر: "صحف مصرية"