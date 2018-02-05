الأردن يدعو المجتمع الدولي لدعم العراق في مسيرة إعادة البناء

أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، خلال لقائه بالممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيش، على ضرورة دعم المجتمع الدولي للعراق في مسيرة إعادة البناء والإعمار.

وبحث الصفدي وكوبيش الدور الذي تقوم بعثة الأمم المتحدة في إسناد جهود الحكومة العراقية في إعادة البناء وتحقيق المصالحة الوطنية، حيث ثمّن الصفدي الدور الهام الذي تقوم به البعثة.

وشدد الوزير الأردني على ضرورة دعم الحكومة العراقية في جهودها تحقيق المصالحة الوطنية وتكريس دولة المواطنة، التي تضمن حقوق جميع العراقيين في وطن مستقر آمن وموحد.

وأشاد بالنصر، الذي حققه العراق على تنظيم "داعش"، معتبرا أن أمن العراق ركيزة أساس لاستقرار المنطقة.

أمن العراق ركيزة أساس لأمن المنطقة واستقرارها. أكدت خلال استقبال رئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة #العراق يان كوبيش ضرورة دعم الجهود العراقية إعادة الإعمار وإسناد جهود الحكومة العراقية تكريس دولة المواطنة في عراق أمن مستقر موحد. نثمن جهود بعثة الأمم المتحدة في هذا السياق. @UNIraqpic.twitter.com/frc0zlxFMI — Ayman Safadi (@AymanHsafadi) February 5, 2018

المصدر: موقع الخارجية الأردنية

علي جعفر