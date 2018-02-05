الأمراض ورائحة الموت تحيطان بسكان الموصل

تهدد سكان الموصل أمراض وأوبئة لا تقل خطورتها عن ممارسات تنظيم "داعش" أثناء سيطرته على المدينة، مع شح المساعدة الحكومية لسكانها.

وأكد المرصد العراقي لحقوق الإنسان، نقلا عن 4 مواطنين التقاهم داخل مستشفى "ابن الأثير" في المدينة، أن السكان يعانون من النقص المستمر في الأدوية، وعدم القدرة على مراجعة العيادات الخاصة لعدم توفر المال الكافي لذلك.

وقال ممرض يعمل في المستشفى: "نحاول قدر الإمكان مساعدة الناس وتوفير العلاج لهم، لكننا في ذات الوقت نعاني من قلة الكوادر وعدم استلام البعض لرواتبهم، فضلا عن ذلك فإن المستشفى بحاجة إلى التطوير".

هذا وعدّد الدكتور، هاشم شلاوي الأخصائي بطب الأسرة، الأمراض التي يعاني منها عدد كبير من سكان الموصل ومنها: التهاب الكبد الوبائي، والتهاب الرئة والجهاز التنفسي، ونقص المناعة العام نتيجة فشل التطعيم، والتهاب الأوتار الصوتية بسبب شرب الماء غير الصالح للشرب.

وقالت الناشطة في مجال الإغاثة الإنسانية، نغم طلال إن "المستشفيات والمراكز الصحية في المدينة دُمرت ولم تعد قادرة على استيعاب المراجعين، كما أن المواقع البديلة التي فتحت خالية من المستلزمات والبيئة الصحية".

وبحسب المرصد بقي "سُكان مدينة الموصل أشهرا طويلة في حصار دون طعام أو شراب، مما اضطرهم إلى شرب ماء النهر غير الصالح للشرب، وطعامهم كان عبارة عن حنطة مسلوقة، إلى جانب الحرب التي خلفت الكثير من الأمراض النفسية والصحية لحوالي 4000 عائلة".

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من جهة أخرى تطرق المرصد الحقوقي إلى مشكلة أخرى تعاني منها المدينة وهي انتشار جثث القتلى حتى الآن في الشوارع، موضحا أن الموصل القديمة كانت لها الحصة الأكبر في الدمار الذي لحق بالمدينة، ورغم مرور ستة أشهر على تحريرها، إلا أن جثث القتلى بقيت ولم تنتشل مما تسبب بأمراض كثيرة للسكان.

وتحدث سكان عن معاناتهم وسط تصاعد رائحة الموت من شوارع غطاها بالركام في الساحل الأيمن من الموصل ومن سيارات يأكلها الصدأ لا تزال مفخخة بالمتفجرات ومن بيوت هجرها أهلها خلال سنوات الحكم المتشدد الذي فرضه التنظيم على المدينة.

وتعود معظم الجثث الملقاة في الشوارع لمسلحي التنظيم ممن لقوا حتفهم وسط المباني المتلاصقة في الحي القديم، الذي لم يعد إليه، سوى نحو 5000 فقط من أصل 200 ألف نسمة كانوا يعيشون هناك قبل الحرب.

المصدر: RT + وكالات

علي جعفر