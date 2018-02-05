الكرملين: امتلاك الإرهابيين في سوريا لمنظومات دفاع جوي مقلق جدا

عبر الكرملين، عن قلقه الشديد، من حقيقة امتلاك الإرهابيين في سوريا منظومات دفاع جوية محمولة على الكتف، مؤكدا أن ذلك يمثل خطرا هائلا للجميع.

وقال المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف في هذا الصدد، إن "امتلاك الإرهابيين للمنظومات الصاروخية المحمولة أمر يثير بالغ القلق.. هذا الأمر يمثل خطرا هائلا على جميع الدول".

وفي نفس السياق، امتنع بيسكوف، عن التعليق على تصريح صادر عن عضو مجلس الاتحاد الروسي، إيغور موروزوف، بشأن الحديث عن أن الصاروخ الذي أسقط الطائرة الروسية "سو – 25" في ريف إدلب السورية، مصدره أوكرانيا.

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وقال: "بالتأكيد، من الضروري تقديم التصريحات بحذر، دون امتلاك معلومات مؤكدة من أين وكيف (وصلت) منظومات الدفاع الجوي هذه إلى سوريا، فضلا عن الكثير من الذي يمتلكه الإرهابيون".

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الدفاع الروسية كانت قد أعلنت عن إسقاط طائرة من نوع "سو- 25"، بصاروخ محمول على الكتف، في أول إسقاط طائرة روسية في سوريا بمضادات أرضية.

واتخذت الوزارة على إثر الحادثة قرارا بمنع تحليق الطائرات الروسية في الأجواء السورية على ارتفاع أقل من 5000 متر، ما يضمن بقاءها خارج مرمى الصواريخ المضادة للطائرات المحمولة على الكتف.

المصدر: تاس