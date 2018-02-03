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الدفاع الروسية: قائد المقاتلة الروسية قتل خلال اشتباك مع الإرهابيين في محافظة إدلب

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الدفاع الروسية: قائد المقاتلة الروسية قتل خلال اشتباك مع الإرهابيين في محافظة إدلب
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن قائد طائرة "سو – 25" التي أسقطت في إدلب، قتل بعد اشتباكه مع الإرهابيين.

وأوضحت الوزارة أن المعلومات الأولية، تشير إلى أن الطائرة أسقطت من قبل مسلحين بصاروخ محمول على الكتف أثناء تحليقها فوق منطقة تخفيف التصعيد في إدلب.

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وأكدت وزارة الدفاع أن مركز مصالحة الأطراف المتنازعة في سوريا "حميميم" بالتعاون مع الجانب التركي المسؤول عن منطقة خفض التصعيد في إدلب، يتخذ التدابير اللازمة لاستعادة جثة الطيار الروسي.

المصدر: وكالات

إياد قاسم

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