يلدريم: استهدفنا بأكثر من 90 صاروخا من الأراضي السورية

أفاد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، بأن بلاده استهدفت بأكثر من 90 هجوما صاروخيا من الأراضي السورية منذ انطلاق العملية التركية في عفرين.

وقال يلدريم، خلال حديثه مع عسكريين في غرفة عمليات تشرف على "غصن الزيتون"، في ولاية هطاي، إن العملية "تسير كما هو مخطط لها، والحكومة تعمل بكل إمكاناتها لضمان إتمام الجنود مهامهم على أكمل وجه".

وأضاف: "لا أهمية على الإطلاق للتعليقات والتصريحات المزعجة التي تصدر من بعض الدول حول عملية غصن الزيتون"، متابعا "عندما يتعلق الأمر بأمن وأرواح وممتلكات مواطنينا، وأمن حدودنا والأفعال العدائية للمنظمة الإرهابية تجاه بلادنا، فإن أي أمر آخر لا يحمل أهمية".

ويشن الجيش التركي وفصائل سورية مسلحة منذ 20 يناير/كانون الثاني الماضي، عملية عسكرية تستهدف وحدات حماية الشعب الكردية في مدينة عفرين السورية.

المصدر: الأناضول

علي جعفر