وفد ديني روسي يحمل مساعدات للشعب السوري
RT
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وصل إلى سوريا وفد ديني روسي يضم ممثلين عن مختلف الطوائف الدينية حاملا معه كمية من المساعدات الإنسانية للشعب السوري.
والتقى الوفد ممثلين عن الطوائف الدينيةِ في سوريا،و أكد الطرفان الإخوة والصداقة بين الشعبين الروسي والسوري، وأهمية ما تقدمه روسيا لسوريا خاصة أنها مرت بظروف شبيهة بتلك التي تعيشها سوريا في الفترة الراهنة، هذا ويعتزمُ الوفدُ الروسي بمشاركة رجال دين سوريين توزيعَ المساعدات الإنسانية التي جمعت من قبل جماعات دينية في روسيا.
المصدر: RT
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