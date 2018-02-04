مقتل 3 وإصابة 6 في تفجير استهدف حافلة قوات أمنية في سيناء

قتل مجندان ومدني وأصيب 5 آخرون بتفجير عبوة ناسفة استهدفت حافلة تابعة لقوات الأمن جنوب مدينة العريش في شمال سيناء بمصر.

وقالت مصادر أمنية إن "مجندين اثنين ومدنيا قتلوا وأصيب 5 مجندين ومدني اليوم في تفجير عبوة ناسفة، استهدفت حافلة تابعة لقوات الأمن جنوب مدينة العريش"، مضيفا أن المصابين لحقت بهم جروح متفاوتة نتيجة لتطاير الشظايا.

وينشط في سيناء متشددون بايعوا تنظيم "داعش" في نوفمبر عام 2014.

وتقول المصادر الأمنية إن المئات من قوات الأمن قتلوا في الهجمات التي تزايدت منذ 2011 وامتدت في الآونة الأخيرة إلى خارج سيناء واستهدف بعضها كنائس في مدينتي القاهرة والإسكندرية وكذلك في طنطا، وبالمقابل قُتل مئات المتشددين في السنوات الماضية في حملة شنتها القوات الأمنية شمالي سيناء.

المصدر: وكالات

نتاليا عبدالله