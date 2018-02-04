جنبلاط عن معركة عفرين: نسينا صلاح الدين

انتقد النائب اللبناني وليد جنبلاط العرب عموما والمعارضة السورية خصوصا ووقوعها في لعبة المحاور مؤكدا أن العقدة المركزية لتركيا هي القضية الكردية منذ 100عام ومن أيام العثمانيين.

وتساءل رئيس الحزب الاشتراكي النائب اللبناني وليد جنبلاط في تغريدة على "تويتر" تعليقا على الهجوم التركي على عفرين، لماذا يقاتل مسلحو المعارضة السورية، مايسمى بالجيش السوري الحر المدعوم من قبل تركيا، الأكراد بدلا من القوات الحكومية السورية.

وأضاف جنبلاط في تغريدته، "إنها العقدة التاريخية العربية تجاه الكرد، نسينا صلاح الدين".

الجميع يعلم ان العقدة المركزية لتركيا هي القضية الكردية منذ مئة عام او اكثر حتى في بعض ايام السلطنة العثمانية.لكن لماذا العرب وبالتحديد المعارضة السورية تقع في لعبة المحاور وبالتحديد في عفرين فتقاتل الاكراد بدل النظام .انها العقدة التاريخية العربية تجاه الاكراد .نسينا صلاح الدين pic.twitter.com/Ii3hcO4WVl — Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) 3 февраля 2018 г.

يذكر أن الجيش التركي أطلق عملية "غصن الزيتون" في الـ20 من يناير الماضي مستهدفا المواقع العسكرية للمسلحين الأكراد في عفرين شمال سوريا.

المصدر: تويتر

نتاليا عبدالله