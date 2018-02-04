القاهرة تسمح لـ22 مواطنا بقبول جنسيات 7 دول مع الاحتفاظ بالمصرية

وافق وزير الداخلية المصري مجدي عبد الغفار، على السماح لمجموعة من المواطنين المصريين بالحصول على جنسيات 7 دول أخرى مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

وتضم المجموعة 22 مواطنا بينهم سيدة واحدة.

وسمح القرار لثمانية بالتجنس بالجنسية الأمريكية، ولـ 4 مواطنين بالهولندية، ولـ 3 مواطنين بالإيطالية، ولـ 3 مواطنين أيضا بالكندية، ولمواطنين اثنين باليونانية، ولمواطن بالبريطانية، ولآخر بالفرنسية.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

ادوارد سافين