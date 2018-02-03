دمشق تدين اتهامات واشنطن لها باستخدام الكيميائي

أدانت وزارة الخارجية السورية الاتهامات الأمريكية لدمشق باستخدام أسلحة كيميائية في الغوطة الشرقية، مؤكدة أنها تأتي بعد فشل واشنطن في تمرير مشاريع قراراتها ضد سوريا في مجلس الأمن.

وأفاد مصدر مسؤول في الوزارة لوكالة "سانا" بأن "هذه التصريحات الأمريكية التي قال أصحابها أنفسهم إنها لا تستند إلى أدلة تثبت صحتها في الوقت الراهن والادعاءات بأن الدولة السورية قد استخدمت غاز الكلور تارة وغاز السارين تارة أخرى تثبت أنها لا تعدو كونها أكاذيب مبنية على روايات من سمتهم الإدارة الأمريكية شركاءها على الأرض".

وأضاف المصدر أن وزارة الخارجية ترى أن "هذه الادعاءات الأمريكية تزامنت دائما مع الجهود التي تبذل لإنهاء هذه الحرب على سوريا والتوصل إلى حل سلمي بين السوريين دون أي تدخل خارجي".

وتابع: "تعيد حكومة الجمهورية العربية السورية مرة أخرى تأكيدها بأنها ضد استخدام هذا النوع من الأسلحة في أي مكان وفي أي زمان وتحت أي ظرف كان"، موضحا بأن دمشق سبق وأن أكدت تسليمها كامل مخزونها إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وصرح وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس الجمعة أن الولايات المتحدة قلقة وتبحث في تقارير عن استخدام الحكومة السورية غاز السارين، مضيفا أنه لم تحصل على أدلة على استخدام دمشق "للسارين".

وأضاف ماتيس أن الحكومة السورية استخدمت مرارا غاز الكلور كسلاح، وقبل ذلك أعلنت واشنطن أنها مستعدة لبحث اتخاذ إجراء عسكري إذا اقتضت الضرورة لردع دمشق عن شن هجمات كيميائية.

المصدر: وكالات

علي جعفر