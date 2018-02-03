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مقتل القيادي في "داعش" أبوبكر الشيشاني

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مقتل القيادي في
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كشف مصدر عسكري في القوات المسلحة الليبية أن الجيش الليبي تمكن من تصفية القيادي في تنظيم "داعش" أبوبكر الشيشاني جنوبي ليبيا.

وأوضح المصدر أن القوات الليبية بعد المعارك عادت بـ3 جثث للجماعات الإرهابية وتعرّفت على إحداها للمدعو "أبوبكر الشيشاني" أحد أبرز القيادات الإرهابية.

المصدر: وكالة الأنباء الليبية (وال) LANA NEWS

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