بغداد تغلق طرق التهريب مع كردستان

أوعزت الحكومة العراقية إلى قوات حرس الحدود بإغلاق الطرق والمنافذ الحدودية غير الرسمية في إقليم كردستان العراق لحين البت في أمرها.

وأشار مدير عام جمارك كردستان سامال عبد الرحمن، إلى أن الحكومة المركزية في بغداد قررت إغلاق الطرق والمنافذ الحدودية غير الرسمية التي تهرب من خلال البضائع، مشيرا إلى أن حكومة الإقليم ليس لديها أي مانع لإغلاق تلك الطرق.

وقال عبد الرحمن: "هناك عدد من المنافذ الرسمية لدى حكومة إقليم كردستان، لكنها غير مسجلة لدى الحكومة الاتحادية كمنفذ رسمي.. ستزور لجان مختصة من قبل بغداد تلك المنافذ لتقييم أدائها وتشخيص النواقص فيها".

وأضاف: "ننتظر التقرير الرسمي للحكومة الاتحادية للاعتراف بها كمنفذ رسمي".

ويوجد في إقليم كردستان العراق أربعة منافذ حدودية رسمية، وهي معبر إبراهيم الخليل الواقع على الحدود العراقية التركية ومعبر حاج عمران وباشماخ وبرويزخان الواقعة على الحدود الإيرانية فضلا عن عدد من المنافذ الرسمية لدى حكومة الإقليم فقط، والتي لم تعترف بها الحكومة الاتحادية رسميا حتى الآن وهي سرتسك وسيرانبن وكيلي على الحدود الإيرانية ومنفذ سرزير على الحدود مع تركيا.

المصدر: السومرية نيوز