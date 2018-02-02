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"يوم غضب" السلطة الرابعة في تونس

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Reuters Zoubeir Souissi
الصحافة التونسية في "يوم غضب"
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ينفذ الصحفيون التونسيون في كافة أنحاء البلاد "يوم غضب"، الجمعة 2 فبراير، احتجاجا على  الانتهاكات المتكررة بحقهم.

ودعت نقابة الصحفيين التونسيين إلى حمل الشارة الحمراء تنديدا بمحاولات إعادة التضييق التي يواجهها الصحفيون فضلا عن تحريض بعض القيادات الأمنية النقابية على الاعتداء والثلب والتشويه في حق الصحفيين.

كما دعا المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين التونسيين إلى تخصيص مساحات إعلامية في جميع وسائل الإعلام الوطنية للحديث عن الاعتداءات المرتكبة ضد الصحفيين التونسيين خاصة في الفترة الأخيرة.

كما طالبت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وزارة الداخلية، باتخاذ الإجراءات التأديبية والقضائية ضد كل من يثبت ارتكابه لاعتداءات مادية ولفظية في حق الصحفيين.

وطالب رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، ناجي البغوري، وزير الداخلية، بالاعتذار على خلفية تصريحه الأخير بشأن التنصت على الصحفيين وفتح تحقيق في المسألة .

كما دعا البغوري وزير الداخلية لمساءلة بعض الأمنيين بعد نشرهم تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت دعوات مباشرة لتعذيب واغتصاب الصحفيين والصحفيات واصفا إياهم "بالمليشيات".

وقررت النقابة مواصلة المشاوارت مع شركائها في المهنة، لبحث مختلف الأشكال الإحتجاجية التي سيتم اعتمادها في المرحلة المقبلة، بما فيها الإضراب العام، وتوجيه رسالة مفتوحة إلى الرئاسات الثلاث للتعبير عن موقف النقابة من سياسة التضييق ضد الصحفيين وتواصل الاعتداءات عليهم، في انتهاك صارخ لحرية التعبير.

المصدر: وسائل إعلام تونسية

فادية سنداسني

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