العبادي: نسعى لإقامة علاقات طبيعية مع دول الجوار

أعرب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي عن رغبة بلاده بإقامة "علاقات طبيعية" مع جميع دول الجوار دون تنازل عن مصالح العراقيين.

ودعا العبادي، خلال كلمة أمام مؤتمر السفراء السادس لوزارة الخارجية العراقية، إلى "التركيز على المشتركات وتبادل المصالح بدل الخلافات"، إذ لا يمكن الانعزال عن العالم في زمن التواصل لكن "بإمكاننا تحصين أنفسنا بوحدتنا وتماسكنا".

وأشاد العبادي بدبلوماسية بلاده "لدورها في تعزيز علاقات العراق وإطفاء الخلافات ومساهمتها بالجهد الوطني"، كاشفا عن تفاؤله بمستقبل العراق ونمو اقتصاده في فترة قصيرة مقبلة "في ظل الإجراءات المتبعة والاستثمار الأمثل والصحيح للنفقات والمال العام".

المصدر: المكتب ألإعلامي لرئيس الوزراء

علي جعفر