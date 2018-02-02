مصرع 11 شخصا بحادث سير في مصر

لقي 11 شخصا مصرعهم وأصيب 32 آخرون بتصادم عدة سيارات على الطريق الصحراوي "المنيا – القاهرة"، حسبما نقلته وزارة الصحة المصرية.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد أن 15 سيارة إسعاف وصلت إلى مكان الحادث ونقلت جميع المصابين إلى مستشفيي المنيا العام وسوزان مبارك.

وأكد توافر الأطقم الطبية والأدوية والمستلزمات الضرورية في المستشفيات وأن جميع المصابين يتلقون العلاج اللازم.

المصدر: almasryalyoum.com

ألكسندر توميلين