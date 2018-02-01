لافروف: جزء من المعارضة السورية غادر سوتشي لأسباب مختلقة

اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن جزءا من المعارضة السورية غادر مؤتمر الحوار الوطني في سوتشي لأسباب مختلقة لا علاقة لها بالتسوية.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإيطالي انجيلينو ألفانو في موسكو، اليوم الخميس، إن "مجموعة المعارضة السورية التي كانت تتخذ من إسطنبول مقرا لها وصلت إلى سوتشي، لكنها رفضت المشاركة في المؤتمر لأسباب لا علاقة لها بالتسوية، يمكن وصفها بالمختلقة، وعادت إلى اسطنبول".

يتبع