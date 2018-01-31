التحالف ينفي إطلاق الحوثيين صاروخا على الرياض

نفى المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي بقيادة السعودية العقيد الركن تركي المالكي، الأربعاء، إطلاق الحوثيين صاروخا باليستيا على الرياض.

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وأكد العقيد الركن تركي المالكي أنه لا صحة لما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام من تمكن الحوثيين من استهداف مطار الملك خالد الدولي في الرياض.

وأضاف المالكي أن ما تم رصده هو عبارة عن محاولة فاشلة من قبل جماعة أنصار الله بإطلاق صاروخ باليستي باتجاه صحراء غير مأهولة".

وأشار المالكي إلى إن الحوثيين يقرون ويعترفون عبر وسائل إعلامهم بأنهم يتعمدون استهداف الأعيان المدنية والمدنيين، في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

المصدر: صحيفة "الرياض" السعودية

ياسين بوتيتي