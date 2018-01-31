حماس: إدراج اسم هنية على لائحة الإرهاب يثير السخرية

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس ورئيس مكتب علاقاتها الوطنية، حسام بدران، الأربعاء، إن قرار الخزانة الأمريكية إدراج اسم إسماعيل هنية على لائحة الإرهاب يثير السخرية.

وقال بدران: "نحن كفلسطينيين لا نبحث عن شهادة حسن سلوك عند أمريكا".

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وأضاف عضو المكتب السياسي لحركة حماس أنه وبعد قرار ترامب المتعلق بالقدس لم يعد أي موقف مستغرب أو مستبعد.

وبين حسام بدران أنه لا يوجد أحد ينطبق عليه مصطلح الإرهاب أكثر من دولة الاحتلال بكل مكوناتها السياسية والأمنية والعسكرية وأذرعها المالية التي تمول قتل الأطفال وهدم البيوت والاستيلاء على أراضي الفلسطينيين.

وشدد على أن قادة حماس وعلى رأسهم هنية مستعدون للتضحية بالنفس وبكل ما يملكون دفاعا عن الشعب وعن القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن كل القرارات والإجراءات لن ترهبهم.

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كما أوضح الناطق باسم حماس حازم قاسم أن القرار الأمريكي هو محاولة فاشلة للضغط على المقاومة ولن تثنيها عن مواصلة التمسك بخيار المقاومة لطرد الاحتلال.

من جهته صرح عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية كايد الغول أن قرار الخزانة الأمريكية إدراج إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس على لائحة الإرهاب، هو تعبير عن معاداة الشعب الفلسطيني.

وقال الغول إن التصدي للقرار الأمريكي يجب أن يتم من خلال إنهاء الانقسام وتطبيق قرارات المجلس المركزي.

جدير بالذكر أن وزارة الخزانة الأمريكية أدرجت الأربعاء، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية على لائحة "الإرهاب".

المصدر: وكالات

ياسين بوتيتي