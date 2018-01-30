 
مباشر

الجيش الإسرائيلي: مستعدون لتكبيد "حزب الله" خسائر فادحة

أخبار العالم العربي

الجيش الإسرائيلي: مستعدون لتكبيد
al-masdar.net
رئيس أركان القوات المسلحة الإسرائيلية الجنرال غادي إيزنكوت
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/jt57

تعهد رئيس أركان القوات المسلحة الإسرائيلية الجنرال غادي إيزنكوت بالعمل كل ما يلزم بغية الحفاظ على الحدود الشمالية، وذلك تحسبا لأي اعتداء محتمل قد يشنه حزب الله.

وأكّد إيزنكوت أن "جيش الإسرائيلي قادر على تحقيق النصر في الحرب وتكبيد العدو خسائر مؤلمة".

وقال إيزنكوت: "حزب الله يخرق قرارات مجلس الأمن الدولي، ويحافظ على وجوده العسكري وسط تزايد قدراته القتالية".. "رغم الهدوء السائد في الحدود الشمالية، غير أن هناك العديد من التحديات التي ستواجهها إسرائيل".

المصدر: makan.org.il

ألكسندر توميلين

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
الوليد بن طلال وهيئة مكافحة الفساد السعودية.. مَن هزم من؟