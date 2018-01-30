الجيش الإسرائيلي: مستعدون لتكبيد "حزب الله" خسائر فادحة

تعهد رئيس أركان القوات المسلحة الإسرائيلية الجنرال غادي إيزنكوت بالعمل كل ما يلزم بغية الحفاظ على الحدود الشمالية، وذلك تحسبا لأي اعتداء محتمل قد يشنه حزب الله.

وأكّد إيزنكوت أن "جيش الإسرائيلي قادر على تحقيق النصر في الحرب وتكبيد العدو خسائر مؤلمة".

وقال إيزنكوت: "حزب الله يخرق قرارات مجلس الأمن الدولي، ويحافظ على وجوده العسكري وسط تزايد قدراته القتالية".. "رغم الهدوء السائد في الحدود الشمالية، غير أن هناك العديد من التحديات التي ستواجهها إسرائيل".

المصدر: makan.org.il

ألكسندر توميلين