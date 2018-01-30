1.275 مليار دولار مساعدات أمريكية للأردن

كشفت الموازنة التأشيرية للعام الحالي، للكونغرس الأمريكي، عن تخصيص حوالي 1.275 مليار دولار مساعدات للأردن خلال العام الحالي، بحسبما أفادت صحيفة "الغد" الأردنية.

وأشارت الموازنة التأشيرية إلى أن الولايات المتحدة ستخصص للسنة المالية الحالية 1.274.9 مليار دولار مساعدات للأردن، منها 812.3 مليون كمساعدات اقتصادية وحوالي 450 مليونا مساعدات عسكرية و3.7 ملايين للتعليم والتدريب العسكري الدولي و8.8 ملايين تحت بند NADR "منع الانتشار، ومكافحة الإرهاب، وإزالة الألغام، وبرامج ذات صلة".

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وقالت الموازنة إن "العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة والأردن هي محور السياسة الخارجية للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، فيما لا يزال ضمان استقرار الأردن أولوية أمنية وطنية أمريكية"، مضيفة أن الدعم المقدم سيسهم في دفع أجندة الإصلاح السياسي والاقتصادي، وفي التخفيف من آثار الأزمة الإقليمية، بما في ذلك التدفق المستمر للاجئين من سوريا والعراق.

وأوضح الموقع الأردني أنه خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، التزمت الولايات المتحدة للأردن بتقديم مساعدات سنوية بحجم مليار دولار (اقتصادية وعسكرية) ضمن مذكرة تفاهم بدأت في 2015 وانتهت العام الحالي، فيما من المتوقع أن يتم التوصل إلى اتفاق معها لتوقيع مذكرة تفاهم جديد لمدة 5 سنوات تبدأ من العام الحالي.

وخلال السنوات الثلاث الماضية، قدمت الولايات المتحدة مساعدات إضافية بلغت عام 2015 حوالي 273 مليون دولار، وفي العام 2016 قدرت بـ250 مليون دولار.

المصدر: صحيفة "الغد" الأردنية

ياسين بوتيتي