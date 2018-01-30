وكالة: دي ميستورا يقرر المشاركة في مؤتمر سوتشي

أفادت وكالة "سبوتنيك" نقلا عن مصدر مطلع بأن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا قرر المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني السوري بمدينة سوتشي الروسية.

ونقلت "سبوتنيك" عن المصدر قوله: "دي ميستورا قرر للتو المشاركة في المؤتمر".

وأكد مكتب دي ميستورا أن المبعوث الأممي وصل إلى المركز الإعلامي في سوتشي.

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هذا، وكانت رئيسة منصة أستانا للمعارضة السورية، رندا قسيس، قد صرحت في وقت سابق، بأن مشاركة المبعوث الأممي دي ميستورا كانت غير مؤكدة، لأنه كان ينتظر حل الإشكال حول المعارضة السورية المسلحة التي تدعمها تركيا، والتي طرحت متطلبات إضافية فور وصولها إلى سوتشي.

وقد انطلقت اليوم الثلاثاء أعمال مؤتمر الحوار الوطني السوري. ويشارك فيه أكثر من 1500 مندوب يمثلون مختلف القوى السياسية السورية وفئات المجتمع السوري.

المصدر: سبوتنيك

أنطون زوييف