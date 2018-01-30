مسؤول سعودي يؤكد إطلاق سراح كل المحتجزين في فندق "ريتز كارلتون"

قال مسؤول سعودي، إنه تم إطلاق سراح جميع الموقوفين في فندق "ريتز كارلتون" في الرياض ضمن حملة محاربة الفساد.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المصدر، اليوم الثلاثاء، دون ذكر اسمه، إنه تم الإفراج عن كل الإخوة من عائلة ابن لادن، الذين تم احتجازهم في إطار التحقيق في الفساد.

وأُطلق سراح الأمير الوليد بن طلال، أحد كبار رجال الأعمال في المملكة، من الريتز يوم السبت الماضي.

وقد احتجزت السلطات السعودية في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني عشرات الأمراء، وكبار المسؤولين، ورجال الأعمال، في فندق "ريتز كارلتون" الفخم في إطار حملة التطهير الحكومية .

المصدر: رويترز

نادر همامي