لاجئ فلسطيني سوري يعيش أحداث فيلم "الحدود"!

احتجزت السلطات الأوكرانية لاجئا فلسطينيا سوريا يدعى فارس هاشم سلامة في مطار كييف لعدم وجود تأشيرة دخول لديه وذلك بعد ترحيله من مطار أتاتورك.

وذكرت وكالة أنباء "صفا" الفلسطينية أن سلامة أبلغ مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا "أنه محتجز في مطار بوريسبيل الدولي بالعاصمة الأوكرانية كييف في ظروف إنسانية صعبة، مؤكداً أن سلطات المطار لا تقدم له أي طعام أو ماء، وينام على مقاعد الانتظار".

وأشار اللاجئ إلى أن مصيره مجهول حتى الآن "في ظل استمرار رفض جميع الدول بما فيها العربية والإسلامية استقباله، علماً أن أوكرانيا أصدرت بحقه سابقاً قراراً بإبعاده".

وكان سلامة قد حاول مغادرة أوكرانيا بطريقة غير مشروعة، ولم يستطع الخروج منها، حيث احتجز وتعرض لمحاكم قضت بسجنه أو دفع غرامة قدرها 600 يورو مع الترحيل، ومُنح مهلة شهر لمغادرة الأراضي الأوكرانية.

ولم يجد هذا اللاجئ أية دولة تستقبله فحجز تذكرة سفر إلى موريتانيا، وعند وصوله إليها رفضت سلطات نواكشوط استقباله لعدم حصوله مسبقا على تأشيرة دخول وأعيد إلى المغرب على نفس الطائرة، ومن هناك رحل إلى تركيا ومنها إلى أوكرانيا.

ولفت المصدر بأن عائلة سلامة المقيمة في مخيم العائدين في حمص ناشدت كل من "لديه معرفة أو تواصل مع أشخاص أو منظمات أو سفارات فلسطينية في تركيا أو أوكرانيا، أن يقدموا المساعدة لنجلها فارس لإيجاد حل لإنهاء معاناته".

المصدر: صفا

محمد الطاهر