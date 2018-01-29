على خلفية الإساءة لبري.. الحريري يدعو إلى إخماد "الحريق الكلامي"

ندد رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري بالإساءة إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري محذرا من تداعيات "الحريق الكلامي والعنف اللفظي" الذي أثارتهما تصريحات وزير الخارجية جبران باسيل عن بري.

وأعرب الحريري، عبر 5 تغريدات متتالية نشرها اليوم على حسابه في "تويتر"، عن حزنه وأسفه لانعكاس أصداء تصريح باسيل المسرب والمسيء لبري على الشارع ووسائل التخاطب والتواصل الاجتماعي "بصورة لا يتمناها أي لبناني يراهن على سلامة البلد واستقراره".

وأشار الحريري إلى أن كرامة رئيس الجمهورية ميشال عون وكرامة رئيس مجلس النواب نبيه بري "هي من كرامة جميع اللبنانيين أفرادا ومجموعات وطوائف" والإساءة لها "سلوك مشين ومرفوض يجب أن يتوقف".

وناشد رئيس الوزراء اللبناني كافة الأطراف المعنية بالعمل على تجاوز "العاصفة التي هبت على البلد وتدارك تداعياتها.. وإخماد الحريق الكلامي الذي تشتعل به المواقع والنفوس"، مشددا على أن استقرار لبنان أولوية".

إنه لأمر محزن جداً أن يتداعى الخطاب السياسي إلى المستويات التي بلغها في الساعات الأخيرة، ومن المؤسف والمحزن أيضاً أن تنعكس أصداء هذا الخطاب على الشارع، وعلى وسائل التخاطب والتواصل الاجتماعي، بصورة لا يتمناها أي لبناني يراهن على سلامة البلد واستقراره. ١/٤ — Saad Hariri (@saadhariri) 29 января 2018 г.

استقرار لبنان يجب أن يتقدم على أي أمر آخر، وثقتي كبيرة بوجود قيادات حكيمة بوزن فخامة الرئيس ودولة الرئيس، نستطيع أن نتحمّل إلى جانبها مسؤولية دفع الأخطار عن بلادنا وإخماد الحريق الكلامي الذي تشتعل به المواقع والنفوس. ٤/٤ — Saad Hariri (@saadhariri) 29 января 2018 г.

المصدر: حساب سعد الحريري في "تويتر"

إينا أسالخانوفا