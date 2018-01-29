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على خلفية الإساءة لبري.. الحريري يدعو إلى إخماد "الحريق الكلامي"

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على خلفية الإساءة لبري.. الحريري يدعو إلى إخماد
twitter.com/saadhariri
رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري ورئيس مجلس النواب نبيه بري
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ندد رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري بالإساءة إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري محذرا من تداعيات "الحريق الكلامي والعنف اللفظي" الذي أثارتهما تصريحات وزير الخارجية جبران باسيل عن بري.

وأعرب الحريري، عبر 5 تغريدات متتالية نشرها اليوم على حسابه في "تويتر"، عن حزنه وأسفه لانعكاس أصداء تصريح باسيل المسرب والمسيء لبري على الشارع ووسائل التخاطب والتواصل الاجتماعي "بصورة لا يتمناها أي لبناني يراهن على سلامة البلد واستقراره".

وأشار الحريري إلى أن كرامة رئيس الجمهورية ميشال عون وكرامة رئيس مجلس النواب نبيه بري "هي من كرامة جميع اللبنانيين أفرادا ومجموعات وطوائف" والإساءة لها "سلوك مشين ومرفوض يجب أن يتوقف".

وناشد رئيس الوزراء اللبناني كافة الأطراف المعنية بالعمل على تجاوز "العاصفة التي هبت على البلد وتدارك تداعياتها.. وإخماد الحريق الكلامي الذي تشتعل به المواقع والنفوس"، مشددا على أن استقرار لبنان أولوية".

المصدر: حساب سعد الحريري في "تويتر"

إينا أسالخانوفا

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