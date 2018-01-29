غوتيريش: "مؤتمر سوتشي" سيسهم بقسط مهم من عملية جنيف

جدد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، في بيان، موقفه الإجابي إزاء مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي انطلقت أعماله في مدينة سوتشي الروسية اليوم الاثنين.

وقال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمانة العامة للأمم المتحدة، إن غوتيريش "أعرب عن قناعته بأن مؤتمر سوتشي سيسهم بقسط ملحوظ من عملية جنيف التفاوضية السلمية".

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وقبل يومين، رحبت موسكو بقرار الأمين العام للأمم المتحدة إيفاد المبعوث الأممي الخاص بسوريا إلى مؤتمر سوتشي.

ومن شأن المؤتمر الذي بادرت روسيا إلى عقده أن يطلق عملية صياغة دستور سوري جديد. ويتوقع أن يشارك فيه حوالي 1600 شخص يمثلون جميع مكونات المجتمع السوري ومختلف قواه السياسية.

وأعلنت الهيئة التفاوضية الموحدة للمعارضة السورية، أمس الأحد، قرارها مقاطعة المؤتمر، فيما أكدت مجموعات معارضة سورية أخرى مشاركتها في أعمال المؤتمر.

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وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الولايات المتحدة في فرنسا أنهما لن ترسلا ممثلين عنهما إلى سوتشي، مبررتين موقفهما هذا بتركيزهما على "عملية جنيف".

المصدر: نوفوستي

قدري يوسف