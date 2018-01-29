حزب الله معلقا على تسريبات باسيل: نرفض الإساءة لبري من أي طرف كان

دافع "حزب الله" عن رئيس مجلس النواب نبيه بري، معربا عن رفضه القاطع للكلام المسيء الذي وجهه وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل لبري مؤخرا.

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وأصدر "حزب الله" بيانا اليوم الاثنين تعليقا على الفيديو المسرب الذي بثه "تلفزيون الجديد" في ساعة متأخرة مساء أمس الأحد والذي يظهر فيه باسيل، رئيس ''التيار الوطني الحر'' وهو ينعت رئيس مجلس النواب وزعيم حركة "أمل"، بري بـ"البلطجي وليس رئيس مجلس نواب".

وأكد "حزب الله" رفضه القاطع لكلام باسيل المسيء لبري "شكلا ومضمونا"، مضيفا أنه يرفض الإساءة لبري "من أي طرف كان".

وعبر الحزب عن تقديره العالي واحترامه الكبير لبري، مشيرا إلى أن أمينه العام حسن نصر الله كان قد عبر عن ذلك في مناسبات عديدة.

وشدد على أن اللغة التي استخدمها باسيل "لا تبني دولة ولا تأتي بإصلاح بل تخلق المزيد من الأزمات وتفرق الصف وتمزق الشمل وتجر البلد إلى مخاطر هو بغنى عنها".

ودعا "حزب الله" إلى معالجة الوضع القائم بعد تصريح باسيل "بأعلى درجات الحكمة والمسؤولية".

المصدر: almanar.com.lb

إينا أسالخانوفا