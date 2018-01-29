جنرال أمريكي: "داعش" سيهزم عسكريا خلال أسابيع

أعلن قائد القيادة المركزية الأمريكية "سينتكوم" الجنرال جوزيف فوتيل أن تنظيم "داعش" سيهزم عسكريا خلال أسابيع.

وقال فوتيل خلال زيارته للأردن، اليوم الاثنين، إن "موعد هزيمة داعش عسكريا "داعش" ستحصل في غضون أسابيع "، مشيرا إلى أن "قتالا عنيفا" الآن في حوض الفرات.

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وأضاف الجنرال: "مع إلحاقنا الهزيمة بداعش، تبرز من جديد التوترات الخفية التي كانت موجودة دائما في سوريا... وهذا يجعل مساعي الحل السياسي صعبة".

وكان قائد القيادة المركزية المسؤولة عن القوات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، قد التقى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، وبحث معه التطورات الإقليمية الأخيرة، وخاصة الحرب على الإرهاب.

المصدر: قناة "فوكس نيوز"

أنطون زوييف