حزب تركي معارض يبدي استعداده لإقامة اتصالات مع دمشق

أعلنت المعارضة التركية عن نيتها إقامة اتصالات مباشرة مع الحكومة السورية، في الوقت الذي يجري الجيش التركي العملية العسكرية في مدينة عفرين بشمال سوريا.

وأوضح زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي كمال كيليتشدار أوغلو في تصريح صحفي أن حزبه يدرس في الوقت الحالي إمكانية القيام بزيارة إلى سوريا، مؤكدا وجود رغبة في إقامة قناة للاتصالات مع القيادة السورية.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أفاد في وقت سابق بإمكانية تنظيم التعامل مع السلطات السورية في المستقبل وفي مسألة مواجهة وحدات كردية مسلحة بالتحديد، نافيا وجود أي اتصال بين أنقرة ودمشق في هذا الشأن في الوقت الحالي.

تجدر الإشارة إلى أن حزب الخير التركي دعا السبت الماضي السلطات التركية إلى بدء مفاوضات علنية مع الحكومة السورية، مؤكدا وجود تعاون غير معلن بين أنقرة ودمشق في عملية "غصن الزيتون" بمدينة عفرين السورية.

إقرأ المزيد

المصدر: "نوفوستي"

ألكسندر توميلين