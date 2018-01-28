قمة أردنية فلسطينية تبحث قرار ترامب

وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء الأحد، في زيارة رسمية إلى العاصمة الأردنية عمان، قادما من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بعد مشاركته في القمة الثلاثين للاتحاد الإفريقي.

ويعقد الرئيس الفلسطيني قمة الاثنين مع العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني تتناول تداعيات قرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

ويرفض الأردن قرار ترامب حيث تتمتع العائلة الهاشمية الحاكمة بحق الوصاية على المدينة المقدسة.

المصدر: وفا