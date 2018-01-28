"بلاك هوك" الأمريكية تحط في الأردن

سلمت الولايات المتحدة، اليوم الأحد، للأردن مروحيتين من طراز "بلاك هوك" المتعددة المهام ليصل إجمالي عدد المروحيات التي قدمتها واشنطن للمملكة منذ العام 2017 إلى 12 مروحية.

وقالت السفارة الأمريكية في عمان في بيان، إن القوات المسلحة الأردنية استلمت رسميا يوم الأحد الشحنة النهائية من مروحيات "بلاك هوك" من الولايات المتحدة، ليصل العدد الإجمالي الذي استلمته القوات المسلحة إلى 12 مروحية خلال الأشهر التسعة الماضية.

وأوضح البيان أن المروحيات ستعزز القوات المسلحة الأردنية وقوة الرد السريع التابعة لها وأمن الأردن.

وبحسب بيان السفارة فإن الولايات المتحدة قدمت الدفعة الأولى من المروحيات في مارس 2017 والدفعة النهائية في ديسمبر 2017، في عملية تسليم بسرعة غير مسبوقة لهذا العدد من الطائرات.

وأشار البيان إلى أن الكونغرس الأمريكي خصص مبلغ 470 مليون دولار في عام 2017 إلى القوات المسلحة الأردنية وقوات سلاح الجو الملكية، بما في ذلك تدريب للطيارين، والطاقم، وفنيي الصيانة، بالإضافة إلى قطع الغيار والمعدات الأرضية، والأسلحة والذخائر ومأوى لمروحيات "بلاك هوك".

ويعتبر برنامج المساعدات الأمريكية للأردن، أحد حلفاء واشنطن الأساسيين في الشرق الأوسط، من أكبر برامج المساعدات الأمريكية في العالم.

هذا وتم تسليم المروحيتين خلال حفل حضره الأمير فيصل بن الحسين والقائم بأعمال السفارة الأمريكية في عمان هنري ووستر، والجنرال جوزيف فوتيل قائد القيادة المركزية الأمريكية ممثلا عن الولايات المتحدة.

وتم خلال الحفل تقديم عرض جوي بمروحيات "بلاك هوك"، حيث قام سلاح الجو الملكي الأردني وقوة الرد السريع بإطلاق نار حي في محاكاة عملية تسلل إظهارا لقدرات المروحيات.

المصدر: أ ف ب

ياسين بوتيتي