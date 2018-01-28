بعد عودته.. رئيس الوزراء المصري يسرع الخطى لربط مصر بمشروع فيكتوريا

يسعى المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء المصري، بعد التحاقه بعمله ،لتفعيل النقل النهري وكيفية ربط مصر بمشروع فيكتوريا والتعاون الدائم مع المنظمة الدولية العالمية للملاحة.

أكد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل المصري، أن اجتماعه مع المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء المصري عقب عودته لممارسة مهام عمله بحضور رئيس المنظمة الدولية العالمية للملاحة تطرق لبحث سبل التعاون ودعم المنظمة الدولية العالمية للملاحة لمصر وجعل مصر مركز للبلاد الحبيسة في إفريقيا.

وأضاف وزير النقل المصري في مؤتمر صحفي عقب لقائه المهندس شريف إسماعيل، في أول أيام عودته لمهام عمله، أن اللقاء تطرق لتفعيل النقل النهري وكيفية ربط مصر بمشروع فيكتوريا والتعاون الدائم مع المنظمة الدولية العالمية للملاحة.

ولفت إلى أن مصر فازت في انتخابات المنظمة بفارق 5 أصوات عن الانتخابات الماضية.

ومن جانبه، أثنى كيتاك ليم رئيس المنظمة الدولية العالمية للملاحة على التعاون المشترك بين المنظمة ومصر، موضحا أن اللقاء تطرق لبحث التعاون المشترك، متطلعا للمزيد في مختلف المجالات.

يهدف مشروع "الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط"، لربط الدول المشاركة بوسيلة نقل رخيصة نسبيًا، وكما يخلق المشروع أكبر سوق مشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (الكوميسا) بالتنسيق بين كافة الدول المشاركة، ويبدأ العمل بالمشروع في 2020، حال توفر التمويل المطلوب والانتهاء من دراسات الجدوى.​

المصدر: وكالات