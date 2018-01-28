"هيئة التنسيق الوطني" السورية المعارضة ترفض المشاركة في مؤتمر سوتشي

قررت "هيئة التنسيق الوطني" التابعة للمعارضة السورية عدم حضور مؤتمر "الحوار الوطني السوري" الذي سينطلق غدا في سوتشي الروسية، تضامنا مع "الهيئة التفاوضية الموحدة".

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وأكد رئيس "الهيئة " حسن عبد العظيم في حديث إلى وكالة "سبوتنيك" الروسية اليوم الأحد أن فصيله يشكل جزءا من "الهيئة التفاوضية الموحدة" التي أعلنت أمس عن عدم مشاركتها في المؤتمر المقبل، وعليه اتخذت "هيئة التنسيق" قرارا مماثلا حرصا على "وحدة رؤية الهيئة التفاوضية ووحدة موقفها".

وصوتت الهيئة التفاوضية أول أمس ضد المشاركة في مؤتمر سوتشي بـ24 صوتا معارضا مقابل 10 داعمين.

المصدر: سبوتنيك

نادر عبد الرؤوف